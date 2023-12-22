Intel تسرح أكثر من 1000 موظف

أخطرت شركة إنتل ولاية كاليفورنيا مؤخرًا بخطتها لتخفيض قوتها العاملة بمقدار 311 موظفًا عبر مقريها في سانتا كلارا وفولسوم في كاليفورنيا. يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية إنتل الشاملة لخفض التكاليف التي بدأها الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر العام الماضي، والتي تهدف إلى التخفيف من آثار تراجع الطلب في السوق، وفقًا لتقارير CRN. وقد أكدت إنتل القصة.

تمت مشاركة تفاصيل تخفيضات الوظائف هذه في إخطارين تم إرسالهما إلى إدارة تنمية التوظيف بولاية كاليفورنيا في 3 نوفمبر. وستؤثر عمليات التسريح من العمل على حوالي 76 موظفًا في المقر الرئيسي لشركة Intel في سانتا كلارا وحوالي 235 موظفًا في موقع Folsom. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسريح العمال هذه بحلول نهاية العام.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إنتل بتخفيض قوتها العاملة في كاليفورنيا. وقامت الشركة بإجراء تخفيضات مماثلة في أغسطس، حيث استغنت عن 89 شخصًا في فولسوم و51 في سان خوسيه. في المجمل، ألغت إنتل ما يقرب من 500 وظيفة من حرم فولسوم للبحث والتطوير هذا العام وحده، لذلك مع 235 وظيفة أخرى، سينمو هذا العدد إلى أكثر من 700 شخص.

خدم موقع Intel's Folsom العديد من أغراض البحث والتطوير، مثل تصميم محركات أقراص SSD ومعالجات الرسومات والبرامج ومجموعات الشرائح. بعد أن قامت شركة إنتل بتجريد قسم 3D NAND وSSD في عام 2021، قامت إما بنقل الخبراء المعنيين إلى Solidigm أو إعفائهم من واجباتهم. وبالتالي، تقوم الشركة الآن بتسريح أنواع أخرى من الخبراء، بما في ذلك المتخصصين في برامج GPU، وهو أمر غير متوقع بشكل عام. وفي الوقت نفسه، لم تقدم الشركة بعد أي تصريحات رسمية بشأن الأدوار المتأثرة بالجولة الأخيرة من التخفيضات.

تعد عمليات تسريح العمال جزءًا من خطة إنتل الأكبر لخفض التكاليف، والتي قدمها الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر منذ أكثر من عام. وكانت هذه الخطة استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على منتجات إنتل، مما دفع الشركة إلى إعادة التفكير في عملياتها واستراتيجيتها المالية. وفي الوقت نفسه، بدأ الطلب في التعافي منذ بدء الخطة، ولكن يبدو أن إجراءات خفض التكاليف لا تزال قائمة.

وقال متحدث باسم إنتل لـ CRN: "تعمل إنتل على تسريع استراتيجيتها مع خفض التكاليف من خلال مبادرات متعددة، بما في ذلك بعض التخفيضات في القوى العاملة في مجال الأعمال والوظائف المحددة في مجالات عبر الشركة".

وذكرت الشركة أن لديها حوالي 13000 موظف في كاليفورنيا وتواصل الاستثمار في التصنيع في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تقع عمليات التصنيع الخاصة بها في ولايات أخرى، وهي أريزونا ونيو مكسيكو وأوريجون.