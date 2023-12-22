مانشستر سيتي يحكم قبضته على نهائي المونديال بالهدف الثاني في فلومينينسي

أحكم فريق مانشستر سيتي قبضته على نهائي كأس العالم للأندية بتسجيل الهدف الثاني في شباك فريق فلومينينسي بالمباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بنهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

جاء الهدف في الدقيقة 27 من الشوط الأول عن طريق اللاعب نينو مدافع فلومينينسي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه، بينما جاء هدف التقدم في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز.

بدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره أوراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بينما فاز فلومنينسي على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين في نفس الدور.

ويرغب فريق مانشستر سيتي بقيادة الداهية بيب جوارديولا التتويج بلقب كأس العالم للأندية، وللمرة الأولى في تاريخه، وكذلك إكمال الخماسية التاريخية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.