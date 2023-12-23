ضبط 1104 زجاجة زيت تمويني بأحد مخازن الإسماعيلية

نفذت إدارة تموين المركز بمحافظةالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدة المحلية لقرية نفيشة، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الجمعة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ١٠٠ كيس سكر تمويني بالإضافة إلى ١١٠٤ زجاجة زيت تمويني بأحد المخازن بمنطقة نفيشة القبلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.وتم تخصيص أرقام للشكاوى التموينية و الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك استمرارً لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.