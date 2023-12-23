احالة مدير إدارة ابشواى الصحية بالفيوم للتحقيق

قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ويرافقه الدكتورة نشوى مصطفى -مدير الدعم الفنى وهالة احمد -مديرة التمريض بالمديرية والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بمديرية الصحة بالمرور المفاجى على 10 وحدات صحية بمركزى يوسف الصديق و ابشواى.

بدا وكيل وزارة الصحة الزيارة بالمرور على وحدة قوتة وتفقد سير العمل بها فى وجود مدير الوحدة الدكتور حسين صالح غيث و تاكد من عمل الوحدة يوميا بالرغم من ان الفريق الطبى يؤدى العمل من داخل احد المنازل المستاجرة لدخول الوحدة ضمن مبادرة حياة كريمة وقام بسؤال مدير الوحدة عن احتياجاته من الادوية والمستلزمات الطبية وامر بمعاقبة الصيادلة المتغيبين بعد فحص دفتر الحضور والانصراف.

وتصادف وجود جلسة حوامل فقام بسؤال السيدات عن رضاهن عن الخدمة المقدمة و اكدن على تواجد الطبيب باستمرار لكونه من اهل البلد و قدموا الشكر له على الزيارة .

بعد ذلك توجه "العشماوى" الى وحدة قارون ولم يجد مدير الوحدة وامر باستبعاده واخطر مدير الادارة الصحية بذلك و تصادف وجود الدكتور مايكل ميلاد لطيف مفتش مراقبة العهد بالتفتيش الصيدلى بادارة يوسف الصديق و الذى اكد تغيب صيادلة الوحدة فامر وكيل الوزارة بنقلهم من الوحدة بينما وجد الدكتور احمد ايهاب جلال - طبيب اسنان بالوحدة و سأله عن سير العمل ونسبة التردد واحتياجاته من المستلزمات اللازمة للعمل .

كما امر مدير الشئون الادارية بفحص دفتر الحضور وحصر المتغيبين دون اذن لمجازاتهم.

بعد ذلك طلب فحص المخزن وامهل امين المخزن فرصة لاعادة ترتيبه حيث ان الوحدة تم استلامها حديثا لكونها دخلت ضمن التطوير فى مبادرة حياة كريمة .

ثم توجه وكيل الوزارة الى وحدة منشأة قارون ولم يجد مدير الوحدة وامر باستبعاده لتغيبه دون اذن وقام بسؤال التمريض عن سير العمل بها واكدوا على انتظام جلسات التطعيمات بالاضافة لخدمات تنظيم الاسرة ،وطلب فحص دفتر الحضور لفحصه و مجازاة المتغيبين دون اذن .

ثم قام الدكتور سامح العشماوى والفريق المرافق له بزيارة الوحدة الصخية بقرية الشيمى وكانت مغلقة لانها ضمن حياة كريمة ولم تسلم بعد والفريق الطبى يعمل فى احد المنازل المستاجرة ووجد س انقطاع الطبيب مدير الوحدة والتمريض فقط الموجودين بالوحدة ويقومون بعملهم على اكمل وجه وتبين عدم علم مدير الادارة بانقطاع الطبيب عن العمل فقرر استبعاد مدير الادارة الصحية بيوسف الصديق لتغيب الاطباء والصيادلة وعدم علمه بالمنقطعين منهم عن العمل .

المرورعلى الوحدات الصحية..

كماأمر بفحص سجل الحضور والانصراف وحضر المتغيبين واكد التمريض على ان الرائدات فى خط سير من اجل حملة طرق الابواب التى تتم بالمركز كله.

ثم توجه الى الوحدة الصحية فى قرية الصبيحى و تبين عدم وجود طبيب الوحدة وامر باستبعاده والتحقيق معه وقام بسؤال الدكتور احمد محمد رمضان -صيدلى بالوحدة عن سير العمل بها ثم أمر بفحص دفتر الحضور وحصر المتغيبين بدون اذن و معاقبتهم وقام بسؤال التمريض عن العمل بغرفة الملفات وتسجيل الملف العائلى وامر سيادته بالاهتمام بترتيبها و نظافتها من الاتربة ثم تفقد غرفة الطعوم و تاكد من توفيرها ورغم انقطاع التيار الكهربائى فى هذا الوقت اكدوا ان ثلاجات الطعوم الحديثة التى وفرتها الوزارة تحتفظ بدرجة حرارتها لمدة 3 ايام بدون كهرباء وتفقد مخزن الوحدة وامر باعادة ترتيبه.

بعدها توجه وكيل الوزارة والفريق الى الوحدة الصحية ببريشة وتبين تغيب الطبيبة مديرة الوحدة وكذلك الصيادلة وامر بمجازاتهم لتغيبهم دون اذن وقام بسؤال التمريض عن تردد الوحدة وخدماتها واحتياجاتهم من المستلزمات الطبية والادوية .

انتقل وكيل الوزارة الى وحدة الصعايدة ووجد الطبيبة الدكتورة سارة محمد عويس -مديرة الوحدة وشكرها لالتزامها بالنوباتجيةهى والتمريض حيث كان المرور بعد الثانية ظهرا وقام بالاستفسار منها عن نسب التردد وصرف الادوية واحتياجات الوحدة من المستلزمات الطبية .

وانتهت جولة لمركز يوسف الصديق وتوجه مع الفريق لوحدات مركز ابشواى حيث قام بالمرور على وحدة الجيلانى ووجدها مغلقة ولا يوجد بها احد سوى المسعف التابع لنقطة الاسعاف وقام بالاتصال بمدير الادارة و ابلاغه بعدم تواجد النوباتجية من اطباء وتمريض وقرر مجازاة مدير ادارة ابشواى الصحية 3 ايام جزاء مباشر لتغيب فريق عمل الوحدة .

ثم توجه الى وحدة شكشوك ووجد الطبيب مدير الوحدة المقيم بها الدكتور عبد العزيز محمد السيد ولم يجد التمريض ولم يجد الكاتب فى النوباتجية وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف ومعاقبة المتغيبين دون اذن كما امر بمجازاة اشراف الرعاية الاساسية بادارة ابشواى 3 ايام جزاء مباشر ثم قام بسؤال مدير الوحدة عن سير العمل ونسب التردد وايضا احتياجات الوحدة من الادوية والمستلزمات .

وتوجه الى وحدة قرية الياس، حيث لم يجد فيها سوى ممرضة واحدة فى النوباتجية وامر بفحص سجل الحضور والانصراف ومعاقبة المتغيبين دون اذن ، وتوجهت الممرضة بالشكوى لعدم وجود امن بالوحدة ووعد بحل هذه المشكلة .

1

2

44

77

99

333

445

566

666

678

888

4455