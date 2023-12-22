خسائر جديدة لجيش الاحتلال وسط قصف إسرائيلي بأنحاء قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لليوم السابع والسبعين. وشهد اليوم الجمعة معارك عنيفة في مختلف محاور التوغل الإسرائيلي، أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

واستهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة المحطة بخان يونس.

كما أعلنت القسام في بيان لاحق استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود تحصنت في أحد المنازل في بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، استهداف دبابة ميركافا في حي الزيتون بمحور التقدم شرقي غزة، وأخرى في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع، باستخدام قذائف آر.بي.جي.

وأشارت سرايا القدس في بيان، إلى أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط المطاحن جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال اشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلن إصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية، كما أشار إلى أن 481 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية بينهم 179 في حالة خطيرة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل محتجز إسرائيلي في القطاع، اليوم، مشيرا إلى استعادة جثث 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في غزة.

وأمر جيش الاحتلال سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوبا على الفور، ونفذت قواته سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.