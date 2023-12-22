الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

وظائف وزارة الصحة السعودية.. بحث الكثير من السعوديين عن تفاصيل التقديم على الوظائف الشاغرة التي نشرتها وزارة الصحة بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات التقديم لليوم الثاني على وظائفها الخالية لخريجي المؤهلات العليا في عدد من التخصصات، وذلك وفق لشروط وضوابط محددة لكل وظيفة.

وظائف وزارة الصحة السعودية

وكانت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" أن الوظائف الشاغرة بها متاحة لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير، في تلك التخصصات: (تقنية معلومات- هندسة شبكات- هندسة حاسب- نظم معلومات حاسب آلي- أمن سيبراني- أمن معلومات).

وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي.. الصفحة الرئيسية للزائر في iRecruitment (moh.gov.sa)

إرشادات عامة للتقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الصحة الاطلاع على شروط كل وظيفة قبل التسجيل، والالتزم بالتعليمات التالية: