بنك ناصر يتيح قروض للأرامل والمطلقات.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن توفير قرض للأرامل والمطلقات؛ إذ يتسائل الكثيرون عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض، كما يتيح بنك ناصر أيضا قروض مختلفة بدون فوائد للعديد من الفئات سواء أصحاب المعاشات أو للمقبلين على الزواج .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات

• نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتة صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل .

• أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي .

• أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية .

• شهادات ميلاد الأبناء .

• بيان بمفردات المرتب ، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية ،أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ( قطاع عام وخاص .

المطلقة/ قسيمة الطلاق .

الأرملة/ شهادة وفاة الزوج .