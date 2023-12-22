ضبط 340 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (303) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (340) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,283 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (38,450كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,275 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,300 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,395 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,075 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,135 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 798 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 549 جرام).عدد (1384) قرص مخدر.



وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.

كان قد تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء علي لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

بتقنين التحريات وتضييق الخناق علي المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ وأنه أثناء تعديه بالضرب علي زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة

تم التحفظ علي المتهم ونقل جثة الطفلة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.