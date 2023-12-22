محمد فراج: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت مدى إيمان المصريين بحجم الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وقدرته على بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مصر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6%.

وأكد محمد فراج، أن الشعب المصري قد جدد ثقته فى قيادته الحكيمة، وسط مشهد وطنى ديمقراطى راقٍ حظي بمشاركة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية والتي شهدت لها مختلف المنظمات والكيانات السياسية بحسن سيرها وتنظيمها، وحضور لافت وقوي لمختلف عناصر النسيج الوطني، وذلك بنسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%.

وشدد فراج، على أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج في مشهد فاق كل التوقعات الأمر الذي يكشف عن معدن الشعب المصري ووعيه الكامل، وقدرته على الانتقاء والاصطفاء، وإيمانه الثابت بما تحقق في هذه البلاد على مدار 10 سنوات كاملة، جابهت مصر فيها تحديات عظمى وعثرات جمة لتخرج من ذلك شامخة أبية، عصية على الهوان، طامحة لبناء المستقبل واستشراف الغد.

ولفت إلى أن تلك الانتخابات هذه المرة لم تكن مجرد ممارسة لحق أقره الدستور للمواطن، ولكنها أكدت للجميع أن الشعب المصري يقف صفا واحدا مساندا لمصر وقيادتها في حماية أمنها القومي واستقرارها، خاصة في الظروف الإقليمية المحيطة والمعقدة.

وتابع: "كان هناك وعي وإصرار لدى المصريين للمساهمة فى رسم مستقبل الوطن باختيار إدارة قادرة على تحمل المسئولية وتحدى الصعاب التى تواجهها الدولة داخليًا وخارجيًا بما يملكه الرئيس السيسي من رؤية ثاقبة وسياسات دبلوماسية تسعى للسلام وإعلاء الإنسانية".

وعبر المستشار محمد فراج، عن اعتزازه وفخره لما سطره المصريون من مشاهد حضارية للإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاقتراع ليعطوا درسا للعالم أجمع بأن الشعب هو صاحب السيادة وتأكيد أن ما أنجزته الأمة المصرية العريقة على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم وأصر عليه.