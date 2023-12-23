رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب وورش الخدمات

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب محطة مياه سوهاج غرب السطحية الحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥ ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية رقم 4 بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 300 لتر لكل ثانية وذلك للاطمئنان على الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة .





جاءت جولة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى ازمات او طوارى.





كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وذلك للتاكد من حسن سير العمل وتلبية كافة متطلبات الشركة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الاصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.





تفقد أيضا رئيس مجلس الإدارة مركز تدريب السلامة والصحة المهنية للتاكد من كفاءة الدورات التدريبية التى تنفذ للعاملين فى مجالات التعامل الامن بالاماكن المغلقة والتعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية مجابهة الحريق وذلك للحد من المخاطر المتوقعة أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.