صبا مبارك تنافس عارضات الأزياء بالكب اللافت

تملك الفنانة الاردانية صبا مبارك ذوق راقي وشخصيه متمردة جعلها تختار اطلالاتها تتصدر اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة العالمية؛ لتخضع العديد من جلسات التصوير الهامة المتصدرة للاهتمام في هذا الجيل.

صبا مبارك بصحية الكب تواكب أحدث صيحات الموضة 2024

وبدت صبا مبارك بإطلالة جذابة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة لعام 2024، حيث ارتدت جمبسوت انيق ينتمي لقصة الكب مع الكورسية، لتعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، صمم الجمبسوت من قماش ناعم باللون الأسود وزينته بحوانتي طويل صمم من الدانتيل الناعم.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة كعكه لاعلي ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مما ظهر ملامحها بشكل لافت ولون البينك في الشفاه.

صبا مبارك

صبا مبارك (10 أبريل 1976 –) هي ممثلة ومنتجة تلفزيونية أردنية من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن. ولدت في السعودية.

كان عام 2013 مليئًا بالأعمال الفنية لها، حيث قدمت بطولة مسلسل «زين»، كما شاركت نور الشريف بطولة مسلسل «خلف الله»، وظهرت بمسلسل «آسيا» ومسلسل «موجة حارة» من نفس العام.

في عام 2014 أنتجت الشركة المسلسل التلفزيوني «طوق الإسفلت»، وهي سلسلةٌ دراما تاريخية بدوية مستوحاة من مسرحية هاملت لشيكسبير. عرضت خلال شهر رمضان عام 2014 على قناة أبوظبي الأولى.

في عام 2015 أدت دور ريا في مسلسل «العهد: الكلام المباح»، وشاركت بمسلسل «حق ميت». وفي 2016 قدمت دور درية نجار بمسلسل «أفراح القبة» مع جمال سليمان وعدة ممثلين.

كما شاركت صبا في السينما العالمية عن طريق سلسلة أفلام «Hamilton» السويدية بجزئيه الأول والثاني، حيث لعبت دور ضابطة من منظمة التحرير الفلسطينية.

كما شاركت أيضا خلال شهر رمضان 2017 في مسلسل «طايع» حيث أدت دور مهجة.

في عام 2018 اختيرت صبا لتكون الوجه الإعلاني الجديد لشركة الساعات السويسرية الفاخرة «أوميغا»، وتصبح العربية الوحيدة ضمن الوجوه الدعائية التي تضم نجوماً عالميين من بينهم جورج كلوني ودانيل كريغ ونيكول كيدمان وإيدي ريدمين وغيرهم.

كان آخر مسلسلاتها هو مسلسل عنبر 6 بجزئيه الاول والثاني، حيث لعبت دور ليلى.

حياتها الشخصية

تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري، وأنجبت منه ولدًا واحدًا اسمه «عمار»، ولكنهما انفصلا فيما بعد. لديها أختٌ وحيدة اسمها آية.