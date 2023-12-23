تصحيح المفاهيم الخاطئة.. ندوة توعوية بمركز شباب الحما بطما

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ندوة توعوية بعنوان "تصحيح المفاهيم الخاطئة" ضمن خطة الانشطة التابعة للنادي الثقافي للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م بمركز شباب الحما بادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .



تحدث المحاضر عن اهم المفاهيم الخاطئة لدى الشباب وكيفية تصحيح هذه المفاهيم عندهم وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وتأثيرها على الأمن القومي وتدميرها للشباب.



واكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة الإهتمام بمثل تلك الندوات التي تحث الشباب على مواجهة القضايا التي تمس بأمن وسلامة مجتمعاتنا .



وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب الدور الفعال الذي تقدمه أنشطة وزارة الشباب والرياضة والإهتمام بالقضايا المفيدة للشباب بمراكز الشباب والأندية الرياضية .

وفي سياق متصل نظم مركز شباب البربا التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على دمجهم داخل المجتمع .

وأعرب المشاركين عن سعادتهم وفرحتهم بالإحتفالية التي ننفذها المركز وتكريمهم وجدانيا ومعنويا وماديا والقى خالد كمال مدير المركز كلمة ترحيب بالحضور وأعرب عن تقديره لهم لمشاركتهم في أنشطة المركز ودورهم في المجتمع.





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أن الهدف من الإحتفالية بذوي الإحتياجات الخاصة هو زيادة دمج وتمكين ذوي القدرات في المجتمع وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم مشددا على ضرورة مشاركتهم في انشطة مراكز الشباب سواء في الانشطة الرياضية أو الثقافية أو الإجتماعية أو الفنية .





وقال يسري كفافي أن الدولة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تولي إهتماماً خاصا بذوي القدرات إيمانا بدورهم الفعال في كل نواحي الحياة مشيرا إلى ضرورة دمج ذوي الإحتياجات الخاصة مع المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لهم والمشاركة الوجدانية معهم .