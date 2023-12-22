عاجل
مندوب مصر بمجلس الأمن: “لا يمكن ترك مساعدات غزة رهينة لإسرائيل”
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غلق 212 محلا لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء خلال يوم

غلق محلات
غلق محلات

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة بالمحافظات، لمتابعة التزام المحلات بقرار الغلق.

 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (212) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.


كان قد تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء علي لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

بتقنين التحريات وتضييق الخناق علي المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ وأنه أثناء تعديه بالضرب علي زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة


تم التحفظ علي المتهم ونقل جثة الطفلة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

مواد متعلقة

القبض على عنصر إجرامي يتاجر في مخدر الهيدرو بالشرقية

ضبط عصابة تدير تطبيقا إلكترونيا وتنصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه

الإيقاع بمتهمين بترويج الإستروكس في دار السلام

سقوط متهمين بترويج العملة في السوق السوداء

القبض على صاحب شركة هارب من 14 سنة سجن

بزعم توظيفها مقابل أرباح.. ضبط عناصر تشكيل عصابي بإدارة تطبيق أوميجا برو

تفاصيل سقوط "مستريح جديد" يستولى على أموال الناس بزعم استخراج تأشيرات "العمرة"

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في الدقهلية

الجريدة الورقية