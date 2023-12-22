تفاصيل الزيادة الجديدة لمعاشات شهر يناير 2024.. وموعد الصرف

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقين، عن تفاصيل الزيادة الجديدة لمعاشات شهر يناير 2024، وقيمة القبض بعد أضافة الزيادة الجديدة خلال عام 2024.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 من خلال منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعى ومن مكاتب البريد وماكينات الصراف الالية atm .

وقررت إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من أول يناير 2024، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي ، أنه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720.

رفع حد الاشتراك التأميني

وفي سياق متصل، قال اللواء جمال عوض، إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه، إذ يشمل الحد الأدنى بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

طرق لـ صرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد زيادة المعاشات السنوية

ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.