التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت ١٦ ديسمبر حتى الخميس ٢١ ديسمبر.

وتضمن تقرير حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، الأنشطة والفعاليات خلال أسبوع.

برنامج الشهادات الدولية المهنية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمركز التدريب الرئيسى التابع للإدارة العامة لشئون قيادات التربوية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتدربين 120 متدربًا، وتضمن اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبي اختبارا قبليا لتحديد المستويين المعرفي والمهاري لعمليتي التعليم والتعلم.

كما تضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبى، قياس مستوى الدافعية والإنجاز نحو البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية، بالإضافة إلى اللقاء التعريفي لتوضيح الإطار العام للبرنامج التدريبي، وما يتضمنه من مهارات تدريسية وإجراءات تقييمية، وكذلك أهمية الحصول على الشهادات المهنية، وقيمتها على المستويين العربي والإسلامي.

ورشة عمل لوزارة التربية والتعليم مع اليونسكو

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم؛ بهدف إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص لتعزيز التحول الرقمى لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحاضرين في ورشة العمل، مؤكدا أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة فى حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر.

مسابقات صندوق رعاية المبتكرين

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023، بحضور د.ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، ود. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من قيادات الوزارة والصندوق، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

وزير التربية والتعليم يهنئ السيسي

قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عقب مشهد انتخابي يليق بشعب مصر وتاريخه العريق ويعكس ثقته في قيادة الرئيس الحكيمة.

كما قدم وزير التربية والتعليم نيابة عن كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم والمعلمين بوافر التقدير لما يبذله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود ضخمة في مواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدما في سبيل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

بروتوكول لدعم مراكز التميز

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني عددا من البروتوكولات لدعم مراكز التميز بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية ومشروع دعم التشغيل المُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورحب الدكتور محمد مجاهد بالتعاون المشترك مع GIZ منذ عام 2018 في تطوير استراتيجية التعليم الفني، مؤكدا على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخذت على عاتقها تطوير جميع المناهج على منهجية الجدارات بجميع المدارس التي وصلت هذا العام إلى 1300مدرسة يحصل الطالب بعدها على شهادتين الأولى بالدبلوم والثانية بالجدارات التي درسها، وأكد على أنه من الضروري الى جانب الاهتمام بالمعارف الاهتمام ايضا بالسلوكيات لأنها مستدامة.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة الآن لديها مركزي تميز وسيصبح لديها 30 مركزا عام 2030، حيث يمثل كل مركز منهم منارة في المجتمع المحيط به لخدمة 10 مدارس حوله.

وزير التربية والتعليم يشهد ورشة تقويم الأداء التدريسي

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن هذه الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية.

وقال الوزير إننا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في (٦) دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء.

بروتوكول تعاون مع اليونسكو

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالحضور مثمنا دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية خلال هذه الفترة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الملفات الهامة، حيث شدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مشددا على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.

ووجه الوزير إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس .

وفي إطار استعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

وفيما يتعلق بامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والذي يعقد على مستوى الادارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي على إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وفيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، استعرض الوزير اجراءات كل مديرية لآلية اجراء الامتحانات وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

وشدد الوزير على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسية، أشار الوزير إلى أنها احدى الآليات التى اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مدى فاعليتها واستمرارها فى المدارس، موجها بتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.



المسابقة الوطنية للمهارات

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد).

ضوابط إنشاء مدارس مجتمعية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.

