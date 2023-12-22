ضبط عجل جاموسي نافق جاري تجهيزه للبيع بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة وقسم شرطة المركز، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الجمعة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عجل جاموسي نافق ومذبوح خارج السلخانة جاري إعداده وتجهيزه للبيع بأحدى محال الجزارة حيث يزن ٤٠٠ كيلوجرام، هذا إلى جانب كمية تقدر ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم بدون أختام وكبدة وأحشاء وأرجل العجل، وذلك بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكانت إدارة تموين المركز قد تلقت معلومات عن الواقعة وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم ضبط المتهم صاحب الواقعة (محل الجزارة) وتسليمه لمركز الإسماعيلية.

اوكد عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة انة تم تخصيص أرقام للشكاوى التموينية والاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.