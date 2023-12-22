زمالك 2009 يفوز على وادي دجلة

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.



جاء لقاء الزمالك أمام نظيره وادي دجلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

وأحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد إبراهيم، هدف الفوز للفريق الأبيض في اللقاء .

الجدير بالذكر أن الزمالك مواليد 2009 يقوده كل من:

إسلام عادل المأمور مديراً فنياً ، وإسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً ، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.