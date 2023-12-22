الجمعة 22 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة مارجرجس في منشية الصدر تواصل أنشطة "كيهك"

كنيسة مارجرجس بمنشية
كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

تواصل كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني في منطقة منشية الصدر، فعاليات وانشطة "تسبحة كيهك"  بمناسبة نهضة الصوم المجيد، من خلال لقاء  غداً السبت بدءًا  من الساعة العاشرة مساءً.

 

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كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

يشهد المراسم  آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد المجيد

استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

أنشطة واحتفالات..شهدتها الكنائس المصرية

تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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