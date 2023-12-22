نسرين طافش وسمسم شهاب ضيوف "واحد من الناس" هذا الموعد

تحل الفنانة نسرين طافش، ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يقدمه على قناة "الحياة"، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل.

كما تتحدث الفنانة نسرين طافش، عن بدء مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

أما في حلقة الاثنين ، يستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد.

ومن المقرر ان يتحدث الفنان سمسم شهاب، عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عده مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

وخلال الحلقة يقدم سمسم شهاب، العديد من الأغاني الشعبية والطربية، ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها وكذلك يتحدث عن حفيده ومدي تعلقه به وأنه صديقه الوحيد

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد والاثنين علي شاشة قناة الحياة.

سمسم شهاب