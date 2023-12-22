تسلا تستدعي 120 ألف سيارة لمشكلة تتعلق بسلامة الأبواب

أصدرت شركة تسلا عملية استدعاء ثانية في الولايات المتحدة خلال عدة أسابيع. هذه المرة، تستدعي 120.423 سيارة من طراز S وX تم تصنيعها بين عامي 2021 و2023 بسبب مشكلة قد تؤدي إلى فتح الباب المفتوح أثناء وقوع حادث. وفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن هذا يزيد من خطر الإصابة ويعني أن المركبات الكهربائية تفشل في الامتثال للوائح السلامة الفيدرالية. أصدرت شركة صناعة السيارات بالفعل تحديثًا مجانيًا عبر الأثير (OTA) لحل المشكلة، ومن المتوقع أن يتم إصدار خطابات إخطار المالك في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت شركة تسلا أكثر من مليوني سيارة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة المتعلقة بالطيار الآلي. أصدرت الشركة تحديثًا مجانيًا عبر الهواء (OTA) يتضمن ميزات تهدف إلى التأكد من انتباه السائقين أثناء استخدام النظام.