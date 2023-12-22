علاء ثابت يهنئ الرئيس السيسى.. ويعلن عن احتفالية كبيرة بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

هنأ علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ومقره برلين، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في سباق الإنتخابات الرئاسية وتولي إدارة أمور البلاد ولاية أخرى.

إحتفالية كبيرة خاصة يوم الأحد المقبل بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال “ثابت”، في تصريح خاص للوفد، إنه يجهز لإحتفالية كبيرة خاصة يوم الأحد المقبل بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لافتًا أن جميع المصريين بألمانيا في سعادة عارمة لفوز الرئيس بولاية جديدة.

وكان المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية، مقارنة بالانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن الشعب قال كلمته، والرسالة وصلت، وهى أن مصر هى غاية المراد.

وقال "بدوي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، الإثنين الماضي، إن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية للوطن صانعين ملحمة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وبارك بدوى للمصريين عن انتهاء الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن هذه الانتخابات مميزة، فقد شهدت مشاهد نشاهدها، للمرة الأولى، حيث خرج كل أطياف الشعب ليقولوا رأيهم وكان يصعب التمييز بين صفوف السيدات وصفوف الشباب وذوى الاحتياجات وكبار السن.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبنائه، نحتفل معًا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الأخيرة وهي نتيجة الانتخابات الرئاسية، معقبًا: "لأننا التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون من دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأى فيها العالم تحضرًا، سواء من المرشحين ووكلائهم، أو الإعلام أو المتابعين".

وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.