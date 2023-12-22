السجان: الرئيس السيسي قادر بالوصول لمصر إلى بر الأمان

قال الكاتب الصحفي ياسر السجان إن مصر تواجه الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشعب المصري يعي ذلك جيدا ويلتف خلف القيادة السياسية لتجاوز هذا الظرف الدقيق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “بنت الراوي” الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي على قناة “الحدث اليوم”، أن مصر قادرة إن شاء الله على تجاوز تلك التحديات الإقليمية والعالمية، وما حدث في الانتخابات الرئاسية من احتشاد لجميع طوائف الشعب المصري أمام اللجان الانتخابية خير دليل على ذلك.

وأكد أن الاقتصاد المصري سيسير نحو الأفضل وسيتم استكمال المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري مباشرة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قادر على الوصول بمصر لبر الأمان.