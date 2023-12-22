حبس عصابة سرقة السيارات بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

حيث تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنه، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.