دفن جثة طالب لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة ملاكي

صرحت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر دهسه بسيارة ملاكي أثناء وقوفه بجانب لطريق بالمقطم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

ولقى طالب مصرعه إثر اصطدام سيارة به فى المقطم أثناء توقفه على جانب الطريق وألقى رجال المباحث القاهرة القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية "سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثرًا بإصاباته، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

وبإجراء التحريات واستخدام الأساليب الفنية الحديثة تبين أن السيارة قيادة وملك (سائق - مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.