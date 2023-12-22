سوني تزيل عروض Discovery

إذا كنت قد اشتريت سابقًا عروض Discovery من PlayStation Store، فيمكنك التنفس بسهولة الآن. أعلنت شركة سوني أنها لن تقوم بعد الآن بإزالة العروض من الشبكة بحلول 31 ديسمبر كما خططت سابقًا، وذلك بفضل اتفاقيات الترخيص المحدثة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها تسحب عروض Discovery من PlayStation وتقوم أيضًا بإزالة أي عنوان تم شراؤه من مكتبتك بسبب اتفاقيات ترخيص المحتوى مع موفريها. تشمل عروض Discovery المتوفرة على PlayStation Store MythBusters وDeadliest Catch وCake Boss.

في المجمل، كان من الممكن أن يتأثر حوالي 1200 عنوان بهذا التغيير، ولن تتمكن من استرداد أي أموال مقابل أي منها. جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف شركة Warner Bros Discovery، مالكة قناة Discovery، في تقرير أرباح أن خدمة البث الرائدة Max الخاصة بها فقدت 2.5 مليون مشترك على مدار ستة أشهر.

كان كلا إعلاني سوني مختصرين ولم يوضحا مشاكل الترخيص مع الشبكة. وكما قالت صحيفة نيويورك تايمز عندما نشرت الشركة التحذير بأنها ستقوم بإزالة أي برنامج Discovery قمت بشرائه في الماضي، إلا أن الوضع أثار تساؤلات حول معنى الملكية في عصر السلع الرقمية. من المفترض أن الشراء الرقمي سيمنحك إمكانية الوصول إلى جزء من المحتوى إلى الأبد، نظرًا لعدم وجود وسيط مادي يمكن أن ينكسر أو يضيع. وكما يوضح هذا الحادث، فإن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، ولا يسعنا إلا أن نأمل ألا تغير الشبكات ومقدمو الخدمات أبدًا صفقات الترخيص الخاصة بهم.