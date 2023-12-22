كان مشروع Hyperloop One يحلم ذات يوم ببناء خط شحن عالي السرعة بين أوروبا والصين، وهو خط يمكنه نقل البضائع من طرف إلى آخر في يوم واحد. ومع ذلك، سيظل هذا أحد الأهداف العديدة التي لن تتمكن الشركة من تحقيقها. سيتم إغلاق Hyperloop One، حسبما أكد أحد الموظفين لموقع Engadget بعد أن نشرت بلومبرج تقريرًا حول إغلاقه. تأسست في عام 2014 بعد إصدار ورقة بحثية لإيلون ماسك حول رؤيته لتقنيات النقل الهايبرلوب.

تهدف الشركة في الأصل إلى توفير وسائل النقل لكل من البضائع والأشخاص على شكل كبسولات تنتقل عبر أنابيب معدنية محكمة الغلق عبر مسافات طويلة بسرعات تشبه الطائرات. ومن عام 2017 حتى عام 2022، عُرفت باسم Virgin Hyperloop One بسبب استثمار من مجموعة Virgin Group التابعة لريتشارد برانسون. لكن فيرجن سحبت علامتها التجارية بهدوء العام الماضي عندما قررت الشركة التخلي عن خططها لنقل الركاب للتركيز على بناء خدمة الشحن فقط. قامت شركة Hyperloop One بتسريح أكثر من 100 موظف في أوائل العام الماضي بسبب تغير الأولويات.

وفقًا لبلومبرج، كانت الشركة تواجه مشاكل مالية منذ فترة ولم تحصل على عقد لبناء نظام هايبرلوب فعال. وقالت المؤسسة الإخبارية إنها قامت الآن بتسريح معظم موظفيها المتبقين، وسيتم تسريح الموظفين المتبقين في 31 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، يقال إنهم يشرفون على مبيعات أصول Hyperloop One، بما في ذلك أجهزتها ومسارات الاختبار.