طرق بسيطة للإقلاع عن التدخين

أظهرت نتائج دراسة علمية أن عقار دولاغلوتايد لمرض السكري يقلل بشكل كبير من خطر زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين.



وتشير مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health إلى أن 255 شخصا بينهم 155 امرأة متوسط أعمارهم 42- 44 عاما كانوا يدخنون في المتوسط 20 سيجارة في اليوم خلال 19-22 عاما، شاركوا في هذه الدراسة أقلعوا عن التدخين.



واتضح للباحثين أن النساء اللواتي تناولن دواء دولاغلوتايد فقدن 1-2 كلغم من وزنهن. أما نساء المجموعة الثانية فقد زاد وزنهن بمقدار 2-2.5 كلغم. أما الرجال من المجموعة الأولى فقد زاد وزنهم أكثر بقليل من 500 غرام، في حين زاد وزن الرجال من المجموعة الثانية بمقدار 2 كلجم.



ولاحظ الباحثون أن نساء المجموعة الثانية اكتسبن وزنا أكبر بخمس مرات تقريبا من الرجال. وهذا يعني إن تناول دولاغلوتايد أثناء الإقلاع عن التدخين قد يكون مفيدا لهن بشكل خاص. أما رجال المجموعة الثانية فقد اكتسب 3 رجال فقط من أصل 56 القليل من الوزن، في حين لم يزداد وزن أي رجل من رجال المجموعة الأولى.



ومع ذلك يؤكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد من البحث لتحديد آلية تأثير دواء دولاغلوتايد.