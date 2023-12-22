لقى شخصين مصرعهما، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري ، بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

راجعين من الشغل ..مصرع شخصين إثر حادث تصادم نصف نقل بـ توكتوك في المنيا

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر يدعى أحمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار، كانوا مستقلين التوكتوك أثناء عودتهم من العمل، وحدث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار.

اسماء ضحايا حادث إثر اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بأسيوط

كما شهدت محافظة أسيوط، حادث إثر اصطدام أتوبيس بعمود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بأسيوط.

وخلف الحادث عن مصرع أ. م. ح، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط ، وإصابة 21 هم ياسر حمدان، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وفاء أشرف محمد، كسر بالقدم اليسرى، أيمن محمود حسين، كسر بالحوض، إسراء كمال خلف، كسر بالساق اليسرى، رأفت زكي فرغلي، جرح بالرأس، عبدالله خالد عبدالله خلع بالكتف الأيسر، حسن بخيت محمد، كسر بالحوض، علي صدام فتحي، ما بعد الارتجاج، خالد ربيع محمد كدمات بالجسم.

كما تضمنت أسماء المصابين أيضًا أشرف هاني سماسم، ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الاسم مصاب بغيبوبة تامة، آية مصطفي إبراهيم، زيد محمد عبدالرازق كدمات متفرقه بالجسم، إسلام أحمد محمد كسر بالقدم اليمنى، نادية سيد محمد أحمد كدمات بالجسم، رشا محمود سيد كدمات بالجسم، أحمد سيد عبدالتواب كسر بالضلوع، مي أحمد على كدمات بالجسم، هبه أحمد عبدالموجود كسر بالحوض، محمد أحمد جرح بالرأس، محمود رأفت عبدالرحيم جرح متهتك بالرأس.

مصرع طالب وإصابة 21 شخصا في حادث اصطدام أتوبيس بعامود إنارة في أسيوط

لقي طالب حتفه ، وأصيب 21 شخصا آخرين، اليوم الجمعة، إثر اصطدام أتوبيس بعامود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بحي غرب محافظة أسيوط.

كانت البداية بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ بحدوث حادث اصطدام أتوبيس بعامود إنارة ، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بأسيوط، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم "6237 ي س ج" بعامود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم، مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 21 شخصا آخرين بإصابات طفيفه بأنحاء الجسم ما بين كدمات وجروج بسيطة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.