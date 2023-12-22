اليوم العالمي للتطوع .. بذور يختتم فعاليات عام ٢٠٢٣ ويُكرّم مستفيديه



اختتم مشروع بذور للتعليم الموازي فعاليات عام ٢٠٢٣ إحياء لليوم العالمي للتطوع، بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي.

وتخلل الحفل ندوة حول "الإستعداد الجيد لسوق العمل" قدمتها المترجمة الصحفية أميرة سيد رئيس قسم الخارجي بجريدة الإيجيبتشان جازيت، والمعيد بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، وأدارها حسن غزالي مؤسس مشروع بذور للتعليم الموازي وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالأعلي للثقافة، بحضور عدد من القيادات الشبابية وصناع القرار والمتخصصين في قطاعات التنمية الثقافية ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام، وكوادر المتدربين والمتطوعين بالمشروع من طلاب الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، بكليات الألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية، ونخبة من الصحفيين وممثلي المؤسسات الاعلامية والتليفزيون المصري.

وفي سياق متصل تحدثت الاعلامية أميرة سيد عن تجربتها كمترجمة وصحفية أوضحت خلالها كيف يستعد الطالب الجامعي لسوق العمل مشيرةً إلي مدي أهمية المشاركة في الانشطة الطلابية والتطوعية التي تخدم مجال تخصصهم يساعدهم الاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدةً أن هذا ما يميز المترجم والاعلامي المصري عن غيره في المحافل الدولية والعالمية ويضعه في الصفوف الأولي من الاختيار.

وفي ذات السياق أوضح حسن غزالي في مُستهل حديثه نبذة تعريفية حول مشروع بذور للتعليم الموازاي الذي انطلقت رحلة العمل فيه مند سبع سنوات، لافتاً أن المشروع يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي: برنامج المدرسة الوطنية لإعداد الكوادر، وبرنامج المبادرات المجتمعية، وبرنامج صالون بذور، مؤكداً ان المشروع مجاني وغير هادف للربح نهائياً، مشيراً أن فاعليات اليوم هي ختام المدرسة الوطنية لاعداد الكوادر الطلابية والتي استفاد منها نحو ٤١٦ طالب جامعي، وحصل نحو ١٠٠ منهم علي المراكز الاولي في اقسام التدريب واللغات المختلفة من بينها الإعلام وكتابة المحتوي والترجمة باللغات الفرنسية والانجليزية والسواحيلية والأسبانية.

وأردف غزالي أن مشروع بذور ركز هذا العام علي تنظيم والمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور ٥٠ سنة علي وفاة عميد الأدب العربي طه حسين، لافتاً إلي حرص مشروع بذور للتعليم الموازي ترسيخ مفاهيم وقيم الأسرة المصرية، واتاحة مساحات فسيحة لتبادل الخبرات والتجارب تعزيزاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية للشباب في المراحل المختلفة، مشيراً إلي أن المشروع هو إحدي آليات تنفيذ ثلاثة وثائق أساسية يستند إليها وهي رؤية مصر ٢٠٣٠، وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما أكد عزم المشروع علي استكمال مسيرته ببرامج ومسارات متقدمة بما يناسب احتياجات المجتمع وسوق العمل وذلك تفعيلا لتوصيات المتدربين والمتطوعين بالمشروع.

واختتم غزالي حديثه موجهاً شكره وتقديره لكل المؤسسات التعليمية والثقافية ومراكز الفكر والمؤسسات الأهلية والحكومية الداعمة لمشروع بذور للتعليم الموازي، وكرّم عدد من ممثليها من بينهم الجمعية الأفريقية بالقاهرة سيادة السفير محمد نصر الدين واستلمت عنه درع التكربم الدكتورة آمنة فزاع، إلي جانب تكريم الإعلامية أميرة سيد رئيس قسم الخارجي بالإيجيبتشان جازيت، والصحفية راندا خالد مسؤول الملف الافريقي بجريدة الوفد، والصحفية هناء محمد عن جريدة الجمهورية، والمهندس أحمد براني خبير سياسات الشباب الدولية.