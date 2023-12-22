رفع 790 طن مخلفات قمامة صلبة وأتربة من المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 710 طن مخلفات بلديه و40 طن مخلفات صلبه و 40طن اتربه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية خلال يومين و بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا و باشراف نواب رؤساء هذه الوحدات.

حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

و شملت الاعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف وسندوب وعزبه الكتاكيت والخلطه الاسفلتيه والمجزر والعبور وأحمد ماهر وحي الجامعه وجيهان والسيد سليم وعزام وعزبه الشحاتين وشارع السلخانه والثانويه والجمهوريه والمشايه والترعة والطميهي والشيخ حسانين والنخله وكليه الاداب وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه والجلاء ومشعل ومبارك وابو الليل ومحمود شاهين وسطه سندوب وشارع ترعه المنصوريه والدراسات وقناه السويس والجيش وسعد زغلول و فخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وابن زيد والزعفران وتوشكي وعزبه الحلاواني وكوبري سندوب، كما تم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وسعد زغلول و حديقه شجره الدر والأشجار بمحيط منطقة الجامعه وشارع جيهان.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول..