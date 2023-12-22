منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا 7 يناير استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

و يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا و الرأس الأخضر و موزمبيق.

و تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير المقبلين.

قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) و أحمد الشناوي (بيراميدز) - و محمد صبحي و محمد عواد (الزمالك، بالإضافة لـ محمد أبو جبل (البنك الأهلي )- و محمود جاد (المصري) و محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي)- حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)- علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري).

في الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)- حمدي فتحي (الوكرة القطري) –- إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك)- مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: محمد صلاح لاعب (ليفربول الإنجليزي) و عمر مرموش لاعب (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد محمود كهربا (الأهلي)- محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد أمين (إنبي)، أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا) .