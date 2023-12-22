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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا 7 يناير استعدادا لأمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

و يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا و الرأس الأخضر و موزمبيق.

و تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير المقبلين.

قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) و أحمد الشناوي (بيراميدز) -  و محمد صبحي و محمد عواد (الزمالك، بالإضافة لـ محمد أبو جبل (البنك الأهلي )- و محمود جاد (المصري) و محمد بسام (سيراميكا كليوباترا). 

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي)- حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)- علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري).

في الوسط: محمد النني (آرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)- حمدي فتحي (الوكرة القطري) –- إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك)- مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي). 

الهجوم: محمد صلاح لاعب (ليفربول الإنجليزي) و عمر مرموش لاعب (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد محمود كهربا (الأهلي)- محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد أمين (إنبي)، أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا) .

 

 

الجريدة الورقية