أوكرانيا تعلن إسقاط 3 طائرات روسية من طراز سو-34

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع أسقطت ثلاث طائرات روسية من طراز سو-34 في منطقة العمليات الجنوبية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أوليشوك قوله :" خلال الساعات الماضية، شن الروس هجمات بطائرات دون طيار ونجحنا في اسقطا ثلاث طائرات من طراز سو-34 في جنوب البلاد."

وأضاف القائد معلقا على الأداء الناجح لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية: "حسنا، هذا هو ردنا".

وكما ذكرت الوكالة في وقت سابق أن الدفاع الأوكرانية أسقطت 24 من أصل 28 طائرة بدون طيار انتحارية أطلقتها روسيا على أوكرانيا ليلة الجمعة.