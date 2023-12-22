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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط متهمين بترويج العملة في السوق السوداء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصل قطاع الأمن العام، شن حملات أمنية مكثفة، أسفرت عن ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"، وضبط (مالك محل مصوغات ، عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سنورس .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

 

حبس المتهمين فى واقعة خطف طفلتين بمدينة نصر

حبس عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ونجحت الجهود في ضبط (حداد) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

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