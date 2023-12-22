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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على صاحب شركة هارب من 14 سنة سجن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة الأمن، القبض على ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) محكوم عليه بالحبس (17) سنة فى 13 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد، وضبط ( رئيس مجلس إدارة شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر ، محكوم عليه بالحبس أكثر من (14) سنة وكفالات وغرامة مالية فى (24) قضية ما بين (شيك ، تبديد ، مبانى).

 

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جاء ذلك من خلال توجيهات اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط ( ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) محكوم عليها بالحبس (78) سنة فى (68) حُكم (مستأنف ، جزئى،) بتهم (تبديد، وضبط (مالك معرض ديكور- مقيم بمحافظة مطروح) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 51 قضية "إيصال أمانة، شيك، ضرب" بإجمالى مدة حبس 36 سنة ، وكفالات مالية وضبط (عامل - مقيم بمحافظة شمال سيناء) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بمدة حبس 3 سنوات.

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