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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مستنسخات من نوادر دار الكتب وإصدارات بخصم 25%

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

نائبًا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرضًا لأهم إصدارات الهيئة في مشاركة هي الأولى ضمن بازار ممشى "أهل مصر".

 حيث تشارك دار الكتب والوثائق بحوالي ٢٥٠ عنوانًا من بينها: "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الإفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر: "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات. 

كما تتيح دار الكتب والوثائق القومية عددًا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية،  وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية، وعددًا من الصور الفوتوغرافية النادرة. 

 ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى أهل مصر. ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل.

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