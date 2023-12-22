الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

صاروخ
صاروخ

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار عند الحدود الشمالية بين "الاحتلال" وعناصر من حزب الله.

 

وصعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

 

 وارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 20057 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.

 

 

مواد متعلقة

مصلون ينسحبون من مسجد برام الله بعد اعتلاء مستشار الرئيس الفلسطيني المنبر

متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية بالأردن

المقاومة تنشر صورة تذكارية لجنود الاحتلال قبل قنصهم

سرايا القدس تدك مواقع عسكرية إسرائيلية في مناطق عدة داخل قطاع غزة

المقاومة الإسلامية في العراق تنشر فيديو لحظة قصف إيلات بطائرة مسيّرة

القسام تنشر فيديو يُوثق لحظة استهداف مدرعة النمر الإسرائيلية (صور)

قرار يُنقذ الفلسطينيين على طاولة مجلس الأمن ينتظر التصويت

إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجريدة الورقية