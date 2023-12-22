بالأسماء.. إصابه 13 ووفاة اثنين بحادث مني باص في أسوان

حادث أتوبيس" مني باص " باسوان ،بطريق ابو الحسن الشاذلي بمحافظة أسوان، اسفر الحادث عن وفاة شخصين واصابة 13 اخرين من الجنسيه السودانيه .

اسماء الوفيات "يثرب .أ 25عام واخر مجهول الهويه .

اسماء المصابين وهم .

آيه .س 25 عام والإصابة كسور متفرقة بالجسم ، أمير. ا 28عام اشتباه بعد الارتجاج،انتصار .ص 52عام جروح متفرقه بالجسم ، عصام .ص 40عام اشتباه كسر بالعمود الفقري ، احمد .إ 22عام اشتباه نزيف ، حسن.ف يبلغ من العمر عام كدمات بالجسم ، ابو بكر .ب 29عام جروح بالجسم ، هنادى.ص 40 عام كدمات وكسر بالزراع الأيمن، نهاد .ف 3اعوام كدمات بالجسم ، نراج .أ 28عام جرح قطعي بالرأس وغيبوبه،اصيله .ع 6اعوام كدمات بالجسم، رنا. ع 29عام كسر بالايد اليمني، مريته .م 62 عام كسور متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين بالمستشفي الجامعي والصداقه .وجاري التحقيق بالواقعه .