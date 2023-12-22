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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بالأسماء.. إصابه 13 ووفاة اثنين بحادث مني باص في أسوان

ارشيفيه
ارشيفيه

حادث أتوبيس" مني باص " باسوان ،بطريق ابو الحسن الشاذلي  بمحافظة أسوان،  اسفر الحادث عن وفاة شخصين  واصابة 13 اخرين من الجنسيه السودانيه  .

اسماء الوفيات  "يثرب .أ 25عام واخر مجهول الهويه .
اسماء المصابين وهم .
آيه .س 25 عام والإصابة كسور متفرقة بالجسم ، أمير. ا 28عام اشتباه بعد الارتجاج،انتصار .ص 52عام جروح متفرقه بالجسم ، عصام .ص 40عام اشتباه كسر بالعمود الفقري ، احمد .إ 22عام اشتباه نزيف ، حسن.ف يبلغ من العمر عام كدمات بالجسم ، ابو بكر .ب 29عام جروح بالجسم ، هنادى.ص 40 عام  كدمات وكسر بالزراع الأيمن، نهاد .ف 3اعوام كدمات بالجسم ، نراج .أ 28عام جرح قطعي بالرأس وغيبوبه،اصيله .ع 6اعوام كدمات بالجسم، رنا. ع 29عام كسر بالايد اليمني، مريته .م 62 عام كسور متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين بالمستشفي الجامعي والصداقه .وجاري التحقيق بالواقعه .

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