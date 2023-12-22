بالانفوجراف والفيديو.. حصاد الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ ديسمبر الجاري الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على التهنئة التي تقدم بها، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المديرة التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR الدكتورة أسمهان الوافي، والوفد المرافق لها، وبحث معهم علاقات التعاون المشترك، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، كما عقد أيضا اجتماعا موسعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة.

فيما صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لذا تم وضع سعر استرشادي 1600 جنيه والدولة تشتري بالأسعار العالية وفقا لمصلحة الفلاح، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من 4.9 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر الماضي، كما استعرضت الإدارة المركزية للتشجير جهود تطوير المواقع التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستغلال الأصول التابعة للوزارة.

فيما نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دوره تدريبية لعدد ١٢٠ مزارع فى محافظة أسوان على أفضل الممارسات الزراعية، كما أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز جاء في المركز الأول في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط والمركز الرابع علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع التخصصات العلمية من خلال اعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصحة الاحياء المائية ، ضمن مشروع "حوكمة الامان الحيوى لدعم استدامة الاستزراع المائى بمصر" والذى تم من خلال بروتوكول التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمه الاغذيه والزراعه منذ يونيو عام 2021.

وشارك عدد من باحثي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية فى فاعليات برنامج تدريبى بعنوان: "التتبع المترولوجي والتحقق من صحة الطرق التحليلية وضمان الجودة" والمنظم من قبل المعهد القومي للمعايرة, كما نظم المعمل برنامجا تدريبيا للمحللين الجدد فى إطار إعداد الكوادر الفنية بالمعمل للعمل وفقاً لمواصفة ISO 17025:2017، كذلك ألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل محاضرة بعنوان: "دور المعامل المعتمدة بمنظومة سلامة الغذاء بمصر" بالاجتماع السنوي لمبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية (OCOP)" والمنظم بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بمصر، كما شارك المعمل أيضا في المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات Food Africa، وبلغ إجمالي ما تم تحليله من عينات فى مجال سلامة الغذاء: 6200 عينة، خلال هذا الاسبوع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

https://fb.watch/p5cn22cOn9/?mibextid=Nif5oz