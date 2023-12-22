إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية بدورة الشهيد الرفاعي (51).

ونظمت بطولة الإسكواش بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للإسكواش، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشارك في بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا مائة طالب وطالبة من 22 جامعة مصرية و30 مشرفًا ومشرفة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

نتائج بطولة الإسكواش

الطلاب الفائزون في بطولة الإسكواش

وأسفرت نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا عن التالي:

نتائج بطولة الإسكواش الفردى للسيدات:

- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- ⁠المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

- ⁠المركز الثالث: سلمى الطيب (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

- ⁠المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة).

الفائزون في بطولة الإسكواش للجامعات

نتائج بطولة الإسكواش فردى للرجال:

- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

- المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير)

- ⁠المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية)

- ⁠المركز الثالث مكرر: سيف تامر (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

بطولة الإسكواش

نتائج بطولة الإسكواش الفرق:

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- ⁠المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: جامعة حلوان.

- ⁠المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.

بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد

إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات

أقيمت فعاليات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" في رحاب النادي الأهلي للرياضة البدنية فرع مدينة نصر، بمشاركة خمس جامعات مصرية.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن التالي:

نتائج الطالبات: سلم متحرك

- المركز الأول: الطالبة زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية .

- المركز الثاني: الطالبة سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية .

- المركز الثالث: الطالبة شهد أحمد سيد ، الجامعات الكندية بمصر .

- المركز الثالث مكرر : الطالبة نور علاء الدين صلاح ، جامعة حلوان .

نتائج الطلبة: سلم متحرك

-المركز الأول: الطالب محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية.

- المركز الثانى: الطالب أدهم مجدي محمود ، الأكاديمية العربية .

- المركز الثالث: الطالب عمرو عمرو محمد ، جامعة حلوان .

- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

نتائج الطالبات: سلم ثابت

- المركز الأول: الطالبة شهد أحمد سعيد ، الجامعات الكندية .

- المركز الثاني: الطالبة سلمي أحمد خليل ، الأكاديمية العربية .

- المركز الثالث: الطالبة زينة أحمد ماهر ، الجامعة المصرية اليابانية.

نتائج الطلبة: سلم ثابت

-المركز الأول: الطالب أدهم مجدي محمود، الأكاديمية العربية.

- المركز الثانى: الطالب محمد أحمد سعيد ، الأكاديمية العربية .

- المركز الثالث: الطالب سيف كامل فاروق ، جامعة حلوان .

- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

