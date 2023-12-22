الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية بالأردن

متظاهرون يرفعون أحذيتهم
متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية

 شهدت شوارع وميادين الأردن مسيرة حاشدة لعدد كبير من المتضامنين مع الفلسطينيين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

 ورفع المتظاهرون في الأردن أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية للتعبير عن غضبهم من الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربه على غزة.

 

 وعلى جانب آخر، قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 4 آخرون نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان، وسط اشتداد المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

 وحسب العربية، أنه حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب.

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