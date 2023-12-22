تأهل سيدات الطائرة الشاطئية إلى التصفيات النهائية لأولمبياد باريس

تأهل منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية إلى التصفيات النهائية لأولمبياد باريس ودورة الألعاب الأفريقية وذلك بعد الفوز على منتخب بوروندي في تصفيات المنطقة الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

وتمكن منتخب السيدات بمشاركة كل من دعاء الغباشي ومروة مجدي بمنتخب "أ" وندى حمدي وناريمان ياسر بمنتخب"ب" من تحقيق الفوز اليوم على منتخب بوروندي في اللقاء الثالث والأخير بالبطولة.

وبذلك يحسم منتخب السيدات المركز الأول بالتصفيات ويحسم كذلك تأهله رسميًا للتصفيات النهائية لأولمبياد باريس بالإضافة لتأهله إلى دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في أكرا عاصمة غانا العام المقبل.

من جانبه أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذى ظهر به منتخبي الكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات خلال فعاليات البطولة وقدرتهما على تحقيق نتائج مميزة واستكمال مسيرة إنجازات منتخبات مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المهندس ياسر قمر إن الكرة الطائرة تعيش أفضل فتراتها نتيجة التخطيط السليم وعمل مجلس إدارة الاتحاد على قلب رجل واحد.

وكان قد حقق منتخب السيدات الفوز في مباراته الأولى على منتخب كينيا ثم تمكن من التفوق على منتخب رواندا في المباراة الثانية بالأمس.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.