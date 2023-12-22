تفاصيل سقوط "مستريح جديد" يستولى على أموال الناس بزعم استخراج تأشيرات "العمرة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد"، صاحب مكتب سياحي غير مرخص في القليوبية، لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والاحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.