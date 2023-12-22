الاسماعيلية ثالث الجمهورية فى مسابقة فرسان القراءة

أعلن توجيه المكتبات بالإسماعيلية فوز الطالب أحمد خالد علي امبابي ، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة البعالوة الثانوية بالتل الكبير التعليمية ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة فرسان القراءة بالمصرى والتى أقيمت تصفياتها النهائية قبل أيام

جدير بالذكر أن الطالب قد تم تصعيده ممثلا لمحافظة الإسماعيلية للتصفية على مستوى الجمهورية نوفمبر الماضي برعاية ودعم محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية و سامى فضل وكيل المديرية وولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية و انتصار مسعد موجه عام المكتبات .

و من جانبه تقدم ، أحمد سعيد كيلاني مدير إدارة التل الكبير التعليمية و محمد عبد الرؤوف وكيل الإدارة و شيماء نصر مدير الخدمات التربوية بالادارة بأرق التهانى للطالب أحمد خالد امبابي.