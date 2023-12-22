القسام تنشر فيديو يُوثق لحظة استهداف مدرعة النمر الإسرائيلية (صور)

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يُوثق لحظة تدمير عربة النمر المدرعة الإسرائيلية، بصاروخ كونيت في حي الشجاعية.

وظهر في الفيديو المقاومة تستهدف العربة من مسافة بعيدة بصاروخ كورنيت "أرض أرض"، لتسقط عربة النمر التي كانت تحمل على متنها 14 جندياً إسرائيليًا.

ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار عند الحدود الشمالية بين "الاحتلال" وعناصر من حزب الله.

وصعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

ارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 20057 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.