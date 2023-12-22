الأزهر الألكتروني: التسامح والرحمة درجة من درجات الجنة

قال الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن التسامح خلق من أخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم دعا إليه القرأن الكريم ونبينا في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومن ضمن الأيات الكثيرة التي تتحدث عن التسامح والعفو والأخوه بين المسلمين والناس أجمعين هي، “وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرالله لكم والله غفور رحيم”.

التسامح مع الأهل والصحاب

وأضاف “المرصفي”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن النبي قام بتثبيت هذه القواعد من المحبه والأخاء والرضا بين الناس أجمعين حتي تسود المحبة في المجتمع ويصبح يد واحده وكانت هذه الركائز أول ما اثبته النبي حين هاجر للمدينة المنورة حين قال ”أيها الناس إفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام"، مؤكدًا على أن الإنسان لا يتسامح إلا مع اخيه ومع احبابه وإلا إذا كان محبًا ومتحليًا بالفضائل وأخلاق النبي.

يسود المحبة والاخاة بين الناس

وتابع: قال الرسول “القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف” لافتًا إلى أنه سيسود المحبة والأخاء بين الناس حين يلقي السلام، فالرسول قال ان التسامح والتراحم درجة من درجات الجنة بل موجبه للجنة، فقد تسامح الرسول مع كل من أذاه وسبب له ضرر.