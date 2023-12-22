" كيرلس فيكتور " أفضل لاعب ببرنامج العباقرة مدارس

هنأ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطالب "كيرلس فيكتور" الفائز بكأس أفضل لاعب للموسم 14 بمسابقة برنامج " العباقرة مدارس" على مستوى المدارس المصرية، حيث أثبت أنه وفريقه الأفضل على مستوى مدارس مصر، وأن الفوز بكأس المسابقة، يعكس قوة التدريب، والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به المدرسة والأسرة.

وأكد وكيل الوزارةعلي تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وان تعليم الغربية حريص دائما علي أن يشارك كافة طلاب المحافظة فى جميع المسابقات العلمية داخل مصر وخارجها.

مضيفا أن قيم الانتماء والمشاركة هي قيم إيجابية يجب أن نربي عليها أبنائنا الطلاب ليكونوا قادة المستقبل.

واشار وكيل الوزارة أن الاهتمام بالشباب لا يأتي فقط من خلال تكريمهم، بل أيضا من خلال دعوتهم للحوار ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى أقرانهم، كنوع من تبادل الخبرات لصقل خبرات الآخرين، مُؤَكِّدًا على حرص الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسي على دعم وتأهيل الشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية.