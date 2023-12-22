استشاري علم نفس: التوتر يقلل من تفكير الأبناء ويوحي بعدم التكيف أو الهدوء

قالت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي، إن التوتر يقلل من تفكير الأبناء، لذا يجب الكف عن الحديث دائما على الاختبارات، وتعتبر هذه الطريقة، هي الأسهل لتأهيل الأبناء للامتحانات، ويجب الاهتمام بالاستيعاب وليس الامتحان نفسه، حتى يساعد الطالب على التحصيل الدراسي بشكل جيد.

الاضطراب أو القلق

وأضافت “هلال” في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوتر أمر سلبي، وهو نوع من الاضطراب أو القلق، ويوحي بعدم التكيف أو الهدوء التام مع الموقف، وهو شيء خاطئ تمامًا: «ومينفعش برضه الطالب يكون هادي، لدرجة أنه مش مهتم بالامتحان، وحاطط أعصابه في تلاجة".

حشو عقل الطفل

وتابعت استشاري علم النفس التربوي، أنه يجب وضع نظام للدراسة منذ بداية العام، فلا يجب حشو عقل الطفل بكم هائل من المعلومات، خلال فترة قصيرة تسبق الامتحان، لذا يجب العمل على مفهوم الالتزام، وهو أفضل طريقة لتأهيل الشخص في كل محطات حياته: “الطالب لازم يعرف إن مهنته الدراسة، وإن في وقت للمذاكرة ووقت للعب وهكذا”.