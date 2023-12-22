الأم المثالية، لقب تحلم به الأمهات كافة تكريمًا لكفاحهن وعطائهن مع ابنائهن، إذ يعد ذلك التكريم قليلًا على ما تقدمه أمهاتنا لنا منذ نعومة أظافرنا حتى الكبر، لذا تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الإعلان عن مسابقة الأم المثالية كل عام.

وتستقبل المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، أوراق الأمهات الراغبات في التقدم للمسابقة حتى يوم 18 يناير 2024، لتبدأ بعد ذلك في دراسة الأوراق والتصفية بين المتقدمات لإعلان الفائزات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية ٢٠٢٤

ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

ضرورة أن يكون لها قصة كفاح وعطاء ونجاح.

ضرورة إجادة القراءة والكتابة على الأقل.

لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة.

أما في المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، لا يزيد عدد الأبناء على 5.

يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات.

يمكن ان يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن.

يستثني من شرط التعلم الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية غير القابلين للتعلم.