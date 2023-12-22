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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"حياة كريمة" تستهدف بناء الإنسان المصري (شاهد)

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

 قال أحمد حسن، رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في “حياة كريمة”، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 بمؤتمر الشباب السابع، والفكرة بدأت بمجموعة من الشباب ليوليها الرئيس عنايته ويتم إطلاقها كمبادرة رسمية في البلاد.

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مؤسسات المجتمع المدني:

 أضاف “حسن”، في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك نحو 20 وزارة و23 جمعية بجانب مؤسسات المجتمع المدني وتضافر شراكات للقطاع الخاص جميعها تضافرت جهوده لإطلاق مبادرة “حياة كريمة”، لافتاً إلى مجموعة من التحديات واجهتهم أثناء إطلاقها، مثل انعدام الخدمات ببعض القرى واكتشفناها نتيجة المسح الشامل الذي أجريناه.

توفير حياة كريمة وبناء الإنسان المصري:

 تابع رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية بالمبادرة: “المبادرة قائمة على فكرة توفير حياة كريمة وبناء الإنسان المصري وتنميته، وهي أهم محاور المبادرة، وواجهنا كمًا من التحديات في نطاق جغرافي كبير مثل أن أقرب وحدة صحية من القرية الأم تبعد عنها 30 لـ 50 كيلو”.

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