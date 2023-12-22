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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد السلة يطلب استضافة تصفيات "الأفروباسكت" في فبراير

مجدي أبو فريخة
مجدي أبو فريخة

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لاستضافة تصفيات " الأفروباسكت" رجال والمقرر إقامتها في فبراير القادم.

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مصر في المجموعة الثانية بالبطولة العربية لمنتخبات السلة

من ناحية أخرى تم الموافقة على عمل عقود إلزامية للمديرين الفنيين لاندية الدورى رجال وسيدات واختياري لجميع المراحل السنية .

من جهة اخري أسفرت قرعة البطولة العربية التي ستقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبرالحالي حتى 3 يناير ، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الامارات والكويت وتونس والمغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال وليبيا.

تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.

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